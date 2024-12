Der Konzern verliert vor allem Marktanteile an neue Marken wie Hoka vom Konkurrenten Deckers oder On, hinter dem der Schweizer Ex-Tennisprofi Roger Federer steht. Seit Anfang 2024 hat Nike zwei Prozent seines Marktanteils in den USA und 6,2 Prozent in Europa verloren, wie Experten von Consumer Edge analysierten. Nike will sich dagegen mit neuen Modellreihen wie dem «Air Max Dn» und dem «Pegasus 41» zur Wehr setzen.