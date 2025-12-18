Konzernchef Elliott Hill versucht, mit einer umfassenden Neuausrichtung das Ruder herumzureissen. Dabei setzt er auf eine Rückbesinnung auf Kernsportarten wie Laufen und ⁠Basketball und eine Auffrischung der Produktlinien. Nike kämpft mit starker Konkurrenz durch jüngere Marken wie Hoka und On. Zudem weitete der Konzern ​den Verkauf über den Grosshandel wieder aus, um Marktanteile ‌zurückzugewinnen, was jedoch die Margen ‍belastet. Die Bruttomarge des Unternehmens sank im Berichtsquartal um 300 Basispunkte, nach einem ​Rückgang von 320 Basispunkten im Vorquartal.