Grosschina und USA ziehen

Im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal stützten indes gute Geschäfte in Grosschina und dem Heimatmarkt USA den Konzern. In den drei Monaten bis Ende Februar erzielte Nike einen Umsatz von 12,4 Milliarden US-Dollar (11,4 Mrd Euro), was ein Hauch mehr war als im Vorjahreszeitraums. Dabei legten die Erlöse in Nordamerika um rund 3 Prozent zu, die im ebenfalls wichtigen Markt Grosschina um rund 5 Prozent. Analysten hatten etwas weniger Konzernumsatz erwartet.