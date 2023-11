«Wir verwenden sie jetzt beim Einsatz unseres Kapitals», sagte Fonds-Chef Nicolai Tangen am Mittwoch bei der Konferenz «Reuters Next» in New York. Zudem müsse der Fonds wegen seines indexnahen Aufbaus Anpassungen am Portfolio vornehmen. «Diese Art von Modellen kann uns dabei helfen, weniger zu handeln.» Er habe intern das Ziel vorgegeben, die Produktivität durch den Einsatz von KI in den kommenden zwölf Monaten um zehn Prozent zu steigern. Darüber habe er mit dem Chef des ChatGPT-Betreibers OpenAI, Sam Altman, gesprochen. Diese habe erklärt: «Ich glaube, Sie können 20 Prozent schaffen.»