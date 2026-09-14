Strategen warnen vor möglichen katastrophalen Folgen der KI-Technologie

Trotz Milliardeninvestitionen in Technologieunternehmen warnen einige an der Wall Street vor möglichen katastrophalen Folgen der Technologie und den damit verbundenen weitreichenden Schäden. Greg Jensen, Chief Investment Officer von Bridgewater Associates und einer der ersten Investoren von OpenAI und Anthropic, äusserte sich besorgt über die rasanten Fortschritte im Bereich KI und warnte, die Welt riskiere, die Chance zu verpassen, verheerende Konsequenzen abzuwenden. «Solange die KI nicht anfängt, Menschen zu töten, werden wir - der Geschichte zufolge - leider nichts unternehmen», sagte Jensen im Bloomberg-Podcast «Odd Lots». «Das wird passieren, und es wäre viel besser, wenn wir uns vorher damit auseinandersetzen würden.»