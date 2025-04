US-Arbeitsmarkt im Fokus

In der neuen Woche werden sich die Anleger an Firmenergebnissen und Konjunkturindikatoren entlanghangeln. Im Mittelpunkt stehen dabei die US-Arbeitsmarktdaten für April am Freitag. Im März waren 228'000 neue Jobs ausserhalb der Landwirtschaft entstanden und damit doppelt so viele, wie Ökonomen auf dem Zettel hatten. Anleger werden genau beäugen, ob nun die Alarmlampen angehen. Denn sollte die Zollspirale die Weltwirtschaft schwächen, würden auch die USA eine Rezession fürchten müssen, was den Arbeitsmarkt unter Druck setzen würde.