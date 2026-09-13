Nächste Meilensteine im Oktober

Trotz der aktuellen ​Kritik verweisen Befürworter auf die starke Bilanz des 50-jährigen US-Managers, der seit 2018 an der Spitze des Konzerns steht. Unter seiner Führung stieg die Novartis-Aktie um mehr als 60 Prozent. Inklusive reinvestierter Dividenden erzielte das Papier ‌laut LSEG-Daten eine Gesamtrendite von rund 120 Prozent. Damit schnitt Novartis besser ab als der Schweizer Konkurrent Roche mit rund 108 Prozent, blieb jedoch hinter dem britischen Rivalen AstraZeneca zurück, der rund 200 Prozent erreichte.