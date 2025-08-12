Dann ging alles ganz schnell: Der Aktienkurs sank in nur 24 Monaten unaufhaltsam um rund 84 Prozent auf gut 12,20 Franken. In diesem Jahr ist Orior mit einem Minus von 71 Prozent die schlechteste Aktie im Swiss Performance Index. Besonders aufgrund der nur halbjährlich stattfindenden Berichterstattung ist die (nun im Nachhinein korrekte) Einpreisung zukünftiger Ereignisse durch den Markt beeindruckend. Das volle Ausmass der Probleme wurde erst vor wenigen Monaten offensichtlich.