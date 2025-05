«Situation kann sich über Nacht ändern»

Kleinere und mittlere Unternehmen sind in vielen Ländern das Rückgrat der Wirtschaft, darunter Deutschland und Italien. Viele von ihnen liefern in die USA. Das italienische Unternehmen EuroGroup Laminations muss nach eigenen Angaben derzeit keine Zölle für Rotoren und Statoren zahlen, die es von seinem Werk in Mexiko an Kunden in den USA wie die Autobauer Ford oder General Motors liefert. Im Fall einer Verlagerung der Produktion in die USA müsste das Unternehmen jedoch wohl Zölle für speziellen Stahl zahlen, den es verwende, sagt Firmenchef Marco Arduini. Hinzu komme, dass die Lohnkosten in den USA bis zu sechsmal so hoch wie in Mexiko seien.