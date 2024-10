Die sieben Aktien-Giganten - Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Alphabet, Tesla und Nvidia - trieben zu Beginn des Jahres die starken Marktavancen an und verhalfen den US-Börsen zu einem der besten ersten Halbjahre der jüngsten Geschichte. Der US-Leitindex S&P 500 legte in den ersten 126 Handelstagen knapp 15 Prozent zu. Derzeit notiert er 20 Prozent im Plus, so wie auch der technologielastige Nasdaq 100. Investoren setzten wie schon das Jahr zuvor auf das Potenzial der künstlichen Intelligenz (KI).