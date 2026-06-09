Die Aktien von Kardex standen am Montag nach einer Gewinnwarnung stark unter Druck und verloren 12 Prozent. Zeitweise gaben die Titel sogar um bis zu 23 Prozent nach. Sollen Anlegerinnen und Anleger diese Kursverluste beim Lagerlogistiker als Einstiegschance nutzen?
Laut Expertinnen und Experten hatte die seltene Gewinnwarnung die Investoren auf dem falschen Fuss erwischt. Langfristig dürfte sich jedoch nichts an der «Equity Story» von Kardex ändern.
So bleiben gemäss den Analysten der Helvetischen Bank die mittelfristigen Treiber wie Automatisierung und Reshoring weiterhin voll intakt und die Auftragsbücher hätten sich ab März wieder gefüllt. Da das neue EBIT-Margenziel von 8 bis 10 Prozent nur leicht unter der vom Markt erwarteten Marge von 11,6 Prozent liegt, dürfte sich an den langfristigen Qualitätsmerkmalen von Kardex nichts ändern. Das eingeschlagene Wachstumstempo dürfte der Konzern noch für einige Jahre halten können. Das Finanzinstitut beziffert das Kurspotenzial auf rund 30 Prozent.
Ebenfalls als Einstiegschance betrachtet die St.Galler Kantonalbank die jüngsten Kursverluste. Das Finanzinstitut beziffert das Gewinnpotenzial auf rund 20 Prozent und hat die Aktien als Reaktion von «Attraktiv» auf «Opportunität» hochgestuft.
Grund für die niedrigere Profitabilität seien kurzfristige Anstiege bei den Investitionen - diese seien jedoch temporär. Laut dem Finanzinstitut liegen die Herausforderungen somit primär bei der Profitabilität und weniger in einer strukturellen Abschwächung der Nachfrage.
Der hohe Auftragsbestand, die bestätigten Mittelfristziele (10 bis 14 Prozent jährliches Umsatzwachstum), die intakten strukturellen Wachstumstreiber sowie die solide Bilanz sorgen weiterhin für eine attraktive Ausgangslage.