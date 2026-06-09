So bleiben gemäss den Analysten der Helvetischen Bank die mittelfristigen Treiber wie Automatisierung und Reshoring weiterhin voll intakt und die Auftragsbücher hätten sich ab März wieder gefüllt. Da das neue EBIT-Margenziel von 8 bis 10 Prozent nur leicht unter der vom Markt erwarteten Marge von 11,6 Prozent liegt, dürfte sich an den langfristigen Qualitätsmerkmalen von Kardex nichts ändern. Das eingeschlagene Wachstumstempo dürfte der Konzern noch für einige Jahre halten können. Das Finanzinstitut beziffert das Kurspotenzial auf rund 30 Prozent.