Nvidia will mit einer milliardenschweren Übernahme in das Geschäft mit quelloffener Künstlicher Intelligenz (KI) einsteigen. Der US-Chipkonzern legte ‌am ⁠Donnerstag eine Offerte über knapp 13 Milliarden Dollar für die ⁠Software-Plattform Hugging Face vor. Sie gilt als zentrale Anlaufstelle für Entwickler. Dort ‌können sie frei zugängliche KI-Modelle herunterladen und ‌beliebig modifizieren. Viele Programmierer nutzen ​die Plattform zudem für ihre Zusammenarbeit. Mehrere Medien hatten in den vergangenen Tagen über die Übernahmepläne berichtet.