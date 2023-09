UiPath habe "ein fantastisches Managementteam", sagte Wood und fügte an, dass das Unternehmen, das Managementaufgaben und interne Arbeitsabläufe automatisiert, zu einer Plattform werden könnte, auf der alle Unternehmen aufbauen können. "Es ist nicht sexy, aber sehr profitabel", so Wood. Die Aktie von UiPath, gegründet in Rumänien, hat seit dem IPO im April 2021 an der New York Stock Exchange rund 80 Prozent ihres Wertes verloren. Die Performance in den letzten zwölf Monaten beträgt plus 26 Prozent.