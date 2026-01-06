Die «Vera Rubin»-Plattform, die aus sechs separaten Nvidia-Chips besteht, soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Ein Flaggschiff-Server soll 72 der Grafikprozessoren und 36 der neuen Zentralprozessoren des Unternehmens ⁠enthalten. Um die Leistungssteigerung zu erzielen, nutzen die «Rubin»-Chips Huang zufolge ein von Nvidia entwickeltes Datenformat. «Auf diese Weise konnten wir eine so gigantische Leistungssteigerung erzielen, obwohl wir nur die 1,6-fache Anzahl an Transistoren haben», sagte Huang. Die Effizienz bei der Erzeugung sogenannter «Token», ​der Grundeinheit von KI-Systemen, könne um das Zehnfache verbessert werden. Zudem soll eine neue Speichertechnologie ‌namens «Context Memory Storage» Chatbots helfen, bei langen Unterhaltungen schnellere Antworten zu ‍geben.