2. Warum ist der H100 so besonders?

Generative KI-Plattformen lernen, Aufgaben wie das Übersetzen von Texten, das Zusammenfassen von Berichten und das Synthetisieren von Bildern zu bewältigen, indem sie mit riesigen Mengen an bereits vorhandenem Material trainieren. Je mehr sie sehen, desto besser werden sie in Dingen wie der Erkennung menschlicher Sprache oder dem Schreiben von Bewerbungen. Sie entwickeln sich durch Versuch und Irrtum, machen Milliarden von Versuchen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, und verbrauchen dabei riesige Mengen an Rechenleistung. Laut Nvidia ist der H100 viermal schneller als sein Vorgänger, der A100, beim Trainieren dieser so genannten grossen Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) und antwortet 30-mal schneller auf Benutzeraufforderungen. Für Unternehmen, die LLMs für neue Aufgaben trainieren wollen, kann dieser Leistungsvorsprung entscheidend sein.