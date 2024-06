Die Rotation scheint bereits im Gang zu sein. Bei der BofA haben Kunden in der Woche bis zum 31. Mai fast 2,2 Milliarden US-Dollar aus Technologieaktien abgezogen, der zweithöchste Wert in den Daten der Bank seit dem Jahr 2008. Die grössten Kundenzuflüsse gingen in den Nicht-Basiskonsumgütersektor, der in diesem Jahr um 1,9 Prozent zulegte. Damit ist er bisher der zweitschlechteste Performer im S&P 500. «Diskretionäre Wertpapiere sind traditionell ein grosser Treiber für die Gewinne des S&P 500 und ein Ort, der typischerweise die Flaute auffängt», sagte Michael Casper, Aktienstratege bei Bloomberg Intelligence.