Um die Investoren zufriedenzustellen, muss Nvidia voraussichtlich erneut einen Blockbuster-Bericht vorlegen. Das bedeutet, die Prognosen von vor drei Monaten deutlich zu übertreffen und neue Ziele auszugeben, die über den aktuellen Schätzungen der Wall Street liegen. Das Unternehmen hat dies wiederholt geschafft, doch es sind Bedenken aufgekommen, dass der KI-Ausgabenrausch nicht nachhaltig sein könnte.