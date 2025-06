Trotz ihrer Popularität an der Wall Street ist die Aktie im Vergleich zu anderen Big-Tech-Unternehmen unter Marktexperten unterrepräsentiert, was auf ein Potenzial für weitere Käufe in den kommenden Wochen hindeutet. Laut den am Freitag veröffentlichten Daten der Bank of America befindet sich Nvidia im Besitz von 74 Prozent der Long-Only-Fonds. Damit liegt das Unternehmen hinter Amazon, Apple und Microsoft, das mit 91 Prozent die grösste Beteiligung hält.