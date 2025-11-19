Die Aktie des weltgrössten Anbieters von KI-Prozessoren könnte unmittelbar nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen um bis zu sieben Prozent steigen oder fallen. Darauf deuten die bislang platzierten Termingeschäfte auf diese Papiere hin, teilte das Analysehaus Option Research & Technology Services mit. Bei einer Marktkapitalisierung von derzeit etwa 4,6 Billionen Dollar würde sich der Börsenwert von Nvidia um den Rekordwert von bis zu 320 Milliarden Dollar verändern. Allein diese Veränderung entspricht rund 30 Prozent der Schweizer Wirtschaftsleistung eines Jahres.