"Wenn Sie sehen, dass Sektoren in der Vergangenheit übergrosse Gewichtungen erhielten, erinnern sich die Anleger an frühere Blasenphasen“, sagt Jason Benowitz, Associate Partner und Senior Portfolio Manager bei CI Roosevelt. "Wir hatten eine Tech-Blase und sie ist geplatzt. Ich glaube nicht, dass diese wieder so weit aufgeblasen ist, dass ich mir Sorgen machen würde.“