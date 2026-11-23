Der Preis je Feinunze Gold steigt zum Wochenstart um 3,8 Prozent auf 3667 Dollar. Er erholt sich damit ein Stück weit von einer der garstigsten Handelswochen seit Langem. Zuletzt hat das gelbe Edelmetall den stärksten Wochenrückgang seit acht Monaten verzeichnet und ist dabei bis an die 3500-Dollar-Schwelle abgesunken. Das war zugleich der tiefste Stand seit September 2025 beziehungsweise ein 14-Monats-Tief.
Kurzfristigen Schub hat der Gold-Feinunzenpreis von einer allgemeinen Euphorie an den Märkten erhalten. Diese wurde durch die Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze des US-Chipherstellers Nvidia ausgelöst. Die Kursgrafik zeigt, wie rapide der Edelmetallpreis auf die Nachrichten aus Santa Clara (Kalifornien) vom Montagnachmittag um 15 Uhr reagiert hat.
Im Weiteren schieben «Dip-Käufer» und nachlassende Wetten auf eine Zinserhöhung durch die amerikanische Notenbank Fed im Dezember den Goldpreis wieder an.
Goldkäufer, welche die vergleichsweise tiefen Notierungen des Edelmetalls für Zukäufe nutzen, sind namentlich in China, einem auch sonst bedeutenden Spieler auf dem Goldmarkt, wieder auf den Plan getreten. Sie sehen in Gold einen langfristigen Wertspeicher. Dies wiederum hängt mit der Krise am chinesischen Immobilienmarkt zusammen. Chinesen stecken ihr Geld traditionell in Häuser und versprechen sich davon eine sichere Wertanlage. Daran sind inzwischen Zweifel aufgekommen. «Anstelle von Häusern kaufen die Chinesen immer häufiger Gold», sagte Christian Brenner, Geschäftsführer des Handelshauses für Edelmetalle Philoro Schweiz, vor kurzem im cash-Interview.
Beispielhaft sind nun die Szenen, die sich laut einem Bloomberg-Bericht derzeit in Shenzhen - dem Zentrum des chinesischen Goldeinzelhandels - abspielen. Geschäfte auf dem dortigen Markt seien voll von Menschen, welche edelmetallhaltigen Schmuck kaufen wollten. Das Interesse werde «vor allem von Privatanlegern getrieben, die das aktuelle Niveau als Tiefpunkt betrachten», sagte Song Jiangzhen, ein Forscher der «Guangzhou Southern Gold Market Academy», gegenüber Bloomberg.
Gestützt wird der Goldpreis auch von zuletzt wieder weniger ausgeprägten Erwartungen an Fed-Zinsschritte anlässlich der geldpolitischen Sitzung von Anfang Dezember. Sorgen um die Ausgaben zum Ausbau der Künstlichen Intelligenz sowie um Verwerfungen an den Finanzmärkten, die auf die Gesamtwirtschaft übergreifen können, haben die Zinserwartungen gedämpft - wenn auch nicht komplett umgekrempelt. Eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte ist gemäss Händlern nach wie vor wahrscheinlich. Einen Schritt um 0,5 Prozentpunkte halten die Marktteilnehmer inzwischen aber für unwahrscheinlich, und manche können sich nun auch ein Verharren der Fed in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent vorstellen.
Eine andere Frage ist, ob die aktuelle Kursentwicklung nur ein Strohfeuer ist oder ob der Goldpreis auch mittel- bis längerfristig ansteigen wird. Aufschlüsse hierzu dürften für diese Woche anstehende US-Konjunkturdaten geben. So erscheint am Mittwoch das Update des «Personal Consumption Expenditures Price Index» (PCE-Index), eines von der Federal Reserve stark beachteten Preisbarometers. Neben den für die Zinspolitik richtungsweisenden Inflationsdaten spielt auch der Dollar eine Rolle für die weitere Goldpreisentwicklung. Ein anziehender Dollar verteuert das Edelmetall für Käufer von ausserhalb des US-Währungsraums und drückt so auf die Goldnachfrage.