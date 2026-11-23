Gestützt wird der Goldpreis auch von zuletzt wieder weniger ausgeprägten Erwartungen an Fed-Zinsschritte anlässlich der geldpolitischen Sitzung von Anfang Dezember. Sorgen um die Ausgaben zum Ausbau der Künstlichen Intelligenz sowie um Verwerfungen an den Finanzmärkten, die auf die Gesamtwirtschaft übergreifen können, haben die Zinserwartungen gedämpft - wenn auch nicht komplett umgekrempelt. Eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte ist gemäss Händlern nach wie vor wahrscheinlich. Einen Schritt um 0,5 Prozentpunkte halten die Marktteilnehmer inzwischen aber für unwahrscheinlich, und manche können sich nun auch ein Verharren der Fed in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent vorstellen.