Ein Blick auf Linkedin zeigt: Prüssing arbeitete bis Mitte 2023 als CEO von BKW Building Solutions. Bei BKW war Sulzer-Chefin Suzanne Thoma von 2013 bis 2022 Konzernchefin. In seiner neuen Funktion berichtet Prüssing direkt an Thoma. Mit der Beförderung von Prüssing sitzen nun drei ehemalige BKW-Topkader in der Geschäftsleitung von Sulzer. Wohl kein Zufall: Thoma schart offenbar gern ehemalige Mitstreiter aus ihrer Zeit beim Energiekonzern um sich.