Nun soll das Sytem umgedreht werden und die SNB solle einen vorgegebenen Anteil ihrer Bilanzsumme ausschütten. Damit würden die Ausschüttungen weniger volatil als heute, zudem könnten sie je nach Höhe des noch festzulegenden Anteils höher ausfallen. Auch würden die Ausschüttungen niemals bei null liegen - was in den vergangenen 15 Jahren immerhin dreimal der Fall war. Dennoch würde es der SNB nicht schwer fallen, falls der Anteil nicht zu hoch angesetzt werde, eine positive Kapitalbasis aufrechtzuerhalten.