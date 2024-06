Subventionen zur Stützung der eigenen Industrie sind seitens der Welthandelsorganisation (WTO) eigentlich verboten. Das WTO-Mitglied China macht es in vielen Bereichen trotzdem und verstösst damit gegen geltendes Recht. Bei Solarpanelen sind die chinesischen Subventionen vielleicht noch hinzunehmen. Hier kann sich Europa über die günstigeren Importe aus China freuen, die aus den Subventionen resultieren. So erreicht Europa die Zubauziele bei Solarenergie schneller und günstiger. Eine heimische Solarindustrie gibt es in Europa ja kaum noch.