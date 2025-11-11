Carsten Brzeski, ING-Chefökonom:

«Das sind doch mal gute Nachrichten für den Standort Deutschland. Fünf Milliarden über einige Jahre sind nun auf den ersten Blick kein Gamechanger. Aber die Tatsache, dass Investitionen nach Deutschland kommen, ist schon mal positiv. Und dann auch noch in einem zukunftsorientierten Sektor. Die Ankündigung zeigt, dass der Standort Deutschland noch nicht komplett abgeschrieben werden sollte. Vielleicht auch ein Anreiz für die Bundesregierung, um mehr Gas zu geben bei den eigenen Investitionen und Reformen, so dass weitere Unternehmen folgen.»