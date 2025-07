Tobias Basse, Norddeutsche Landesbank:

Die Daten vom US-Arbeitsmarkt bleiben natürlich von ganz zentraler Bedeutung für die weitere geldpolitische Strategie der Fed. Donald Trump übt großen Druck auf die Notenbank in Washington aus! Die aktuellen Zahlen zur Beschäftigungssituation in den Vereinigten Staaten haben das Leben von Jerome Powell zunächst etwas einfacher gemacht. So sind in der US-Wirtschaft im Juni in der Summe immerhin 147.000 neue Jobs entstanden. Nach den jüngst gemeldeten ADP-Daten hätte es durchaus viel schlimmer kommen können. Kritische Geister werden nun aber wohl den recht schwachen Stellenaufbau in der Privatwirtschaft in den Fokus rücken wollen.