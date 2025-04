Der Euro hat in diesem Jahr gegenüber dem US-Dollar stark zugelegt, da Anleger den Status des Dollars als sicherer Hafen zunehmend in Frage stellen. Während Handelssorgen derzeit die Marktbewegungen bestimmen, dürfte sich die Aufmerksamkeit wieder auf die Zentralbanken richten, da die Federal Reserve und andere zusammenkommen, um ihre Politik festzulegen. Wir erwarten, dass die meisten Zentralbanken in der zweiten Jahreshälfte eine gemäßigtere Haltung einnehmen werden, da Handelsspannungen weiterhin das globale Wachstum und, außerhalb der USA, die Inflation belasten. Dennoch dürfte sich unserer Ansicht nach die Nachrichtenlage zu Zöllen von nun an schrittweise verbessern, was den US-Dollar etwas entlasten und ein weiteres Aufwärtspotenzial der Gemeinschaftswährung vom aktuellen Niveau aus voraussichtlich begrenzen wird. Wir erwarten, dass das EUR/USD-Paar für den Rest des Jahres im Bereich von 1,10 bis 1,15 gehandelt wird.»