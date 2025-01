Entsprechend sagt sie auch: «Es spricht einiges gegen eine rasche Wiederkehr der Negativzinsen.» Sie begründet, die SNB habe sich bis jetzt auf die Zinspolitik und weniger auf die Währungspolitik konzentriert. Sie werde nun wohl versuchen, stärker an den Devisenmärkten zu intervenieren. Erst, wenn die Zinsen in der Eurozone oder in den USA gegen null gehen, werde die SNB den Einsatz von Negativzinsen ins Auge fassen.