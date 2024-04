Stagflationsgefahr

Es besteht die Gefahr einer Stagflation. Dieser Begriff wird verwendet, um die konjunkturelle Situation einer Volkswirtschaft zu beschreiben, in der die Inflation steigt, obwohl es kaum oder kein Wirtschaftswachstum gibt. Das Wort setzt sich aus den Begriffen "Stagnation" und "Inflation" zusammen. Die letzte Stagflation in den USA trat in den 1970er Jahren auf. Dieser Präzedenzfall gibt uns einen Hinweis darauf, wie sich die wirtschaftliche Lage in den USA entwickeln könnte und verdeutlicht, warum Ökonomen eine Wiederholung unbedingt vermeiden wollen.