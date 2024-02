Spanien, der weltweit grössste Exporteur und Importeur von Olivenöl, hat 2023 wegen extremer Hitze und Dürre nur die Hälfte seiner normalen Erträge erzielt. Die jährliche Produktion des Landes beträgt normalerweise mehr als eine Million Tonnen. Doch der Mangel an Regen im vergangenen Jahr – als Spanien nur etwa einen Drittel seiner typischen Niederschlagsmenge erhielt – führte für die Olivenbauern zu den trockensten und heissesten Bedingungen in der Geschichte des Landes, was zu einem Rückgang der Produktion führte.