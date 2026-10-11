Die meisten Bauwerte leiden unter anziehenden Energiepreisen

Das Geschehen an den Energiemärkten ist für eine grössere Gruppe von Unternehmen des Swiss Market Index (SMI) speziell relevant. Baunahe Unternehmen wie Amrize, Holcim, Geberit und Sika sichern sich zwar gegen höhere Rohstoffpreise ab und können solche auch an ihre Kunden weitergeben, Druck kommt allerdings von konjunktureller Seite: «Teureres Erdöl treibt die Inflation an, die dann höhere Zinsen provoziert, so den Wohnungsbau verteuert sowie die Auftragslage der baunahen Schweizer Konzerne belastet. Das ist ein sehr relevanter Einfluss», sagt Beat Pfiffner, Analyst bei der Schwyzer Kantonalbank (SZKB).