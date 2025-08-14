Während Adidas immer noch auf seinen Retro-Sambas reitet, zeigt Nike unter Firmenveteran Elliott Hill mit Produkten wie dem Vomero 18-Laufschuh Anzeichen für einen Aufschwung nach einer seltenen Durststrecke für den Swoosh. «Nike ist jetzt wach und drückt bei Produkten und Vertrieb aufs Gas, was ein Risiko für On darstellt», so Konik.