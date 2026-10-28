Risiken in der «Grauzone»

Diese Popularität macht ausländische Fussballstars zu wertvollen Marketing-Aushängeschildern, setzt ihre Sponsoren jedoch auch Risiken aus. Das derzeitige politische Umfeld ist besonders sensibel - laut Dan Wang, einem Direktor im China-Team der Eurasia Group, sind die Verantwortlichen im Vorfeld eines wichtigen Treffens der Kommunistischen Partei in dieser Woche besonders vorsichtig. Zudem laufen bereits die Vorbereitungen für den Parteitag im nächsten Jahr - ein Ereignis, das nur alle fünf Jahre stattfindet und bei dem die oberste Führung des Landes bestimmt wird.