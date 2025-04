Helmersson bringe einen reichen Erfahrungsschatz aus ihrer langjährigen Karriere in der Modeindustrie mit, schreibt das Unternehmen in seiner Einladung zur Generalversammlung vom 22 Mai. So war sie den Angaben zufolge von 2020 bis 2024 Chief Executive Officer der H&M-Gruppe, wo sie 1997 ihre Karriere als Business Controllerin begann.