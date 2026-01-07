Für die Aktie ging es kurz nach Handelsbeginn um sechs Prozent auf 67,15 Euro abwärts. In den vergangenen 12 Monaten hat sie rund 46 Prozent an Wert eingebüsst. Analyst Martin Comtesse vom Investmenthaus Jefferies sieht ein durchwachsenes Bild. Es sei eine klar negative Überraschung, dass die Umsätze mit rezeptfreien Medikamenten inmitten der Grippesaison nachliessen. Dem gegenüber stehe aber eine Beschleunigung bei E-Rezepten, denn trotz der Bedenken von Anlegern seien hier die Ziele für 2025 erreicht worden.