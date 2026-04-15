Ein Jahr zuvor waren die Verkäufe zu Jahresbeginn deutlich abgerutscht, vor allem im einst so lukrativen Markt Nordamerika. Das hatte die Krise des Konzerns mit französischen, italienischen und amerikanischen Wurzeln verstärkt, im Jahresverlauf 2025 kam dann noch die Kehrtwende der US-Regierung bei der Förderung von Elektroautos hinzu. Stellantis machte im vergangenen Jahr vor allem wegen hoher Abschreibungen einen Verlust von mehr als 22 Milliarden Euro. Aber auch im Tagesgeschäft fielen in Amerika wie in Europa rote Zahlen an./men/mne/nas