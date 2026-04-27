Microsoft-Aktien fielen daraufhin an der Wall Street um 1,4 Prozent. Der Softwarekonzern gehört zu den frühen Geldgebern von OpenAI und hat bislang mehr als ‌13 Milliarden Dollar investiert. Gemessen an der 850 Milliarden Dollar schweren Gesamtbewertung von OpenAI ist die Beteiligung inzwischen etwa 230 Milliarden Dollar wert. ​Zudem muss der Konzern weiteren Angaben zufolge künftig ​keine Umsatzbeteiligung an OpenAI mehr ​zahlen.