Vor einigen Tagen hatten Insider berichtet, OpenAI mache erste Schritte in Richtung eines Debüts am Aktienmarkt. Dabei könnte das Unternehmen mit bis zu einer Billion Dollar bewertet werden, fast doppelt so hoch wie aktuell. Vertrauten habe Friar 2027 als möglichen Termin für einen Börsengang genannt. OpenAI hat zudem die Zusammenarbeit mit dem Grossaktionär Microsoft auf eine neue Grundlage gestellt. Sie gibt dem Startup grössere Freiheiten und ermöglicht es ihm, stärker wie ein traditionelles Unternehmen zu agieren. Bislang wird der gewinnorientierte Teil von OpenAI von einer gemeinnützigen Organisation kontrolliert.