Der Schritt markiert eine Abkehr vom bisherigen Geschäftsmodell, ​das sich vor allem auf Abonnements stützte. OpenAI ‌steht unter Druck, die ‍Einnahmen zu steigern, um den massiven Ausbau von Rechenzentren zu finanzieren ​und sich auf einen erwarteten Börsengang vorzubereiten. Analysten sehen in den 800 Millionen wöchentlich aktiven Nutzern ein grosses Umsatzpotenzial, warnen ‌aber auch vor Risiken. ⁠Sollten die Anzeigen als störend empfunden werden, ‌könnten Nutzer zu Konkurrenten wie Google oder Anthropic wechseln, warnte der Emarketer-Analyst ‍Jeremy Goldman. Parallel zur Werbeoffensive weitet OpenAI das «Go»-Abo, das in den USA acht Dollar pro Monat ​kosten soll, weltweit aus.