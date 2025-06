Mit dem Deal zieht Google Cloud einen Grossauftrag an Land. Gleichzeitig bedroht OpenAI Googles Geschäft mit Internetsuchen, die dem Konzern bislang den Löwenanteil seines Umsatzes einbringt. Google-Chef Sundar Pichai hat derartige Bedenken in der Vergangenheit allerdings stets beiseitegewischt. Ihm steht allerdings ein Spagat bevor: Der Verkauf von Rechenkapazitäten an die Konkurrenz bremst das Wachstum der eigenen KI-Sparte DeepMind. Dabei konnte der Konzern bereits im vergangenen Quartal den Bedarf der Kunden an Rechenpower nicht befriedigen.