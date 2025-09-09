Der Konzern-Auftragsbestand sei gleichzeitig um 359 Prozent auf 455 Milliarden Dollar gewachsen, sagte Catz. In den kommenden Monaten würden voraussichtlich weitere Multimilliarden-Verträge abgeschlossen, sodass dieser Wert bald die Schwelle von einer halben Billion Dollar überschreiten werde. Durch die Verbreitung Künstlicher Intelligenz (KI) ist die Cloud-Sparte seit längerem der Wachstumstreiber für Oracle. Der US-Konzern will daher in den kommenden fünf Jahren allein in Deutschland und den Niederlanden drei Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur investieren. Ausserdem plant der Konzern im Rahmen des «Stargate»-Projekts gemeinsam mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI weitere Rechenzentren in den USA.