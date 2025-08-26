Sie werde die operative Führung abgeben, sobald eine geeignete Person gefunden sei, sagte Monika Friedli-Walser in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der «Finanz und Wirtschaft». Bis dahin arbeite sie jedoch so, als wäre ihr Mandat langfristig angelegt, da das Unternehmen in der jetzigen Phase keine Zeit zu verlieren habe, sagte die 59-Jährige. Sie führt Orior seit Mai 2025 operativ, nachdem sie im Frühling bereits das Verwaltungsratspräsidium übernommen hatte.