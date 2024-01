Erste Eckdaten für das Gesamtjahr 2023 deuten auf einen Umsatz von 643 Millionen Franken hin, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Das wäre ein mageres Plus von gerade einmal 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die EBITDA-Marge liege bei rund 9,2 Prozent, so Orior weiter. Im Vorjahr wurden 10,1 Prozent erzielt. Derweil sei der Free Cash Flow 2023 gesteigert worden, was die Dividendenfähigkeit von Orior unterstreiche.