Orior hat die ursprünglich für den 5. März vorgesehene Publikation des Jahresresultats 2024 verschoben. Als Grund führt das Unternehmen eine Bewertungsdifferenz in Folge der Anfang Dezember 2024 kommunizierten Bereinigungen und Umbaumassnahmen an, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst. Im Zuge der Restrukturierung sei eine Überprüfung der gesamten Orior-Gruppe eingeleitet worden. Dabei wurden Bewertungsdifferenz in Höhe von rund 10 Millionen Franken aufgedeckt. Diese stünden mehrheitlich im Zusammenhang mit dem Lager einer Geschäftseinheit, heisst es.