Albert Spiess gibt Gastronomie-Depots ab

Strategisch wird sich Albert Spiess künftig auf die Herstellung von Bündner Trockenfleischspezialitäten konzentrieren, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Die beiden Gastronomie-Depots in Landquart und Davos mit dem gesamten Geschäft und allen 15 Mitarbeitenden übernimmt per 1. April 2025 die Mérat AG.