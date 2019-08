Was die Spatzen am Hauptsitz von AMS im österreichischen Unterpremstätten schon seit Wochen von den Dächern pfeifen, ist nun offiziell: Der etwas kleinere Sensorenhersteller bietet den Aktionären der früheren Siemens-Tochter Osram Licht 4,2 Milliarden Euro in bar. 1,5 Milliarden Euro will die Käuferin über eine Kapitalerhöhung aufnehmen.

An der Börse kommen diese Pläne gar nicht gut an. Im vorbörslichen Handel von Julius Bär wird die AMS-Aktie zur Stunde mit einem satten Minus von 8,6 Prozent auf einen Mittelkurs von 44,83 Franken abgestraft.

Geringe Synergien, deutlich höhere Schulden

Analysten begegnen den Übernahmeplänen denn auch mehrheitlich mit Skepsis. Und das, obschon der Sensorenhersteller selbst schon ab dem ersten Jahr mit einer Gewinnverdichtung und ab dem zweiten Jahr mit einem Übertreffen der Kapitalkosten rechnet.

Wie die britische Liberum schreibt, hilft die Übernahme von Osram Licht aus Sicht von AMS weder in Bezug auf mögliche Synergien noch auf die Verschuldung. Hinzu komme, dass Osram Licht seit Monaten unter einem Nachfragerückgang aus China zu kämpfen habe und damit zu einem Opfer des Handelsstreits zwischen Washington und Peking geworden sei, so der verantwortliche Analyst.

Ob er seine Kaufempfehlung und das 65 Franken lautende Kursziel für die AMS-Aktie einer Überprüfung unterzieht, lässt er offen.

AMS-Aktie der diesjährige Börsenüberflieger

Auch sein Berufskollege bei Barclays äussert sich eher unterkühlt, was die milliardenschwere Übernahme anbetrifft. Seines Erachtens passt Osram Licht eigentlich gar nicht ins Beuteschema von AMS. Gleichzeitig warnt er davor, dass die Pläne bei der Käuferin zu einer deutlich höheren Nettoverschuldung führen.

Der Barclays-Analyst hatte ursprünglich mit einer umfassenderen Kapitalerhöhung von bis zu 2,3 Milliarden Euro zwecks Teilfinanzierung der Übernahme gerechnet. Da AMS nur eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1,5 Milliarden Euro vorsieht, dürfte das Verhältnis von Nettoschulden zum operativen Gewinn (EBITDA) auf über 4 steigen.

Händler schliessen nicht aus, dass sich AMS nach dem Vollzug der Osram-Übernahme von nicht zum Kerngeschäft zählenden Geschäftsaktivitäten trennen wird. So könne die Nettoverschuldung dann verringert werden. Dennoch werden die Übernahmepläne auch im Berufshandel teils als "grössenwahnsinnig" und "gewagt" bezeichnet.

Mit einer Kursverdoppelung seit Jahresbeginn führt die AMS-Aktie an der Schweizer Börse SIX die diesjährige Gewinnerliste bei den mittelgrossen und grossen Unternehmen an. Noch bis vor wenigen Tagen wurden in der Spitze gar Kurse von fast 58 Franken bezahlt.