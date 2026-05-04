Besonders der prekärer werdende amerikanische Staatshaushalt spricht dann wiederum gegen den Dollar. Wohl hat die zuletzt starke US-Währung Goldkäufe durch Investoren von ausserhalb des Dollar-Raums verteuert und dem Edelmetall zugesetzt. «Doch der Megazyklus besteht in einer breit angelegten Abwertung von Fiatwährungen gegenüber Gold», so die Experten von Wells Fargo. Demnach ist Gold ein Schutz gegen die Entwertung von Papier-Währungen und gegen Risiken hoher Staatsschulden. Es gilt folglich als Wertspeicher, wenn anderes Geld an Kaufkraft verliert.