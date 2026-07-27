Die Kommission erwägt Abgeordneten zufolge, die Regierungsforderung nach einer 100-Prozent-Unterlegung der UBS-Auslandstöchter mit hartem Kernkapital (CET1) auf 80, 70 oder gar 50 Prozent zu senken. Dies könnte ‌den zusätzlichen Kapitalpuffer, den die UBS nach einer Übergangsphase halten muss, auf einen Wert zwischen zwölf Milliarden Dollar und null reduzieren. Eine Entscheidung der Kommission wird für nächsten Monat angestrebt. Damit könnte die Vorlage im September in die kleine Kammer des Parlaments eingebracht und die endgültigen Regeln im besten Fall bis Ende 2026 verabschiedet werden. ​Die Mehrheitsverhältnisse für die verschiedenen Vorschläge sind in Parlamentskreisen jedoch noch unklar.