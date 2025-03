Partners Group hatte in Aussicht gestellt, dass die erfolgsabhängigen Einnahmen 2024 wieder in dieser Bandbreite liegen würden. Ab 2026 soll der Anteil gar auf 25 bis 40 Prozent ansteigen, wie die Gesellschaft am Dienstag ebenfalls frühere Aussagen bekräftigte. Die Erholung des Exit-Umfelds und eine starke Pipeline von Assets, die in den nächsten zwei bis drei Jahren «reif» würden, brächten diese Zuversicht, sagte Finanzchef Joris Gröflin laut Mitteilung.