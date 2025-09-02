Die Analysten loben durchwegs das solide erste Halbjahr dank höher als erwartet ausgefallener Performance Fees, und auch der angehobene Ausblick für die erfolgsabhängigen Einnahmen kommt gut an. Das alles seien gute Zeichen für das zweite Halbjahr und würden wahrscheinlich auch ein verbessertes Transaktionsumfeld widerspiegeln, heisst es etwa bei Vontobel. Der zuständige Analyst will in der Folge seine Schätzungen für die Performance Fees und den Gewinn anheben.